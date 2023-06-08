8 июня, 14:29

Блинкен заявил, что США выступают за дипломатическое урегулирование разногласий с Ираном

По словам американского госсекретаря, Вашингтон поддерживает усилия Эр-Рияда, "направленные на деэскалацию и стабилизацию отношений"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США считают дипломатическое урегулирование наиболее верным способом борьбы "с дестабилизирующим влиянием Ирана". Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"США продолжают считать, что дипломатия, дополненная мерами экономического давления, сдерживанием и крепким сотрудничеством в сфере обороны, - это лучший способ сдержать эти опасные действия. Мы поддерживаем усилия Саудовской Аравии, направленные на деэскалацию и стабилизацию отношений", - сказал он.

В среду Блинкен и главы дипведомств стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива высказались в поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия и призвали Тегеран к полноценному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. 

Теги:
СШАИранСаудовская АравияБлинкен, Энтони
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