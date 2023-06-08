Главы дипведомств США и стран Персидского залива обсудили Иран и Сирию

Участники встречи также приветствовали решение Эр-Рияда и Тегерана возобновить дипломатические отношения

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств США и стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудили ядерную программу Ирана, Сирию и вопросы стратегического сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента США.

В ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и глав дипведомств стран ССАГПЗ в среду в Эр-Рияде министры высказались в поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия и "вновь призвали Иран к полноценному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии". Участники встречи также приветствовали решение Эр-Рияда и Тегерана возобновить дипломатические отношения.

Из документа следует, что участницы ССАГПЗ и США "подтвердили приверженность поиску политического урегулирования кризиса в Сирии, которое позволило бы сохранить единство и суверенитет страны, отвечало бы интересам ее народа, соответствовало международному гуманитарному праву и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН". Министры также обязались поддерживать усилия США и стран коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Кроме того, главы дипведомств обсудили стратегическое сотрудничество между ССАГПЗ и США в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, обороны и совместных военных учений. Так, они договорились организовать в течение этого года встречи рабочих групп для обсуждения вопросов кибербезопасности, комплексной противовоздушной, противоракетной и морской безопасности. "Министры также изучат возможность провести в конце этого года заседания рабочих групп по вопросам готовности вооруженных сил, учений и оптимизации передачи критически важных возможностей в оборонной сфере", - сказано в заявлении.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году.