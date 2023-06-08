В Белоруссии хотят изъять из закона упоминание об участии ВС в боевых действиях за рубежом

В пресс-службе нижней палаты белорусского парламента уточнили, что внесенный Советом министров законопроект предусматривает внесение изменений в 24 закона

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Упоминание о возможности направления военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Белоруссии для участия в боевых действиях за пределами страны предполагается исключить из профильного закона. Соответствующий законопроект внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии и размещен на Национальном правовом портале.

Законопроектом из названия и текста ст. 12 закона "О Вооруженных силах Республики Беларусь" исключается упоминание о возможности направления белорусских военнослужащих для участия "в боевых действиях" за пределами страны. При этом допускается в установленном порядке "направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

При этом другой закон дополняется положением о том, что "до принятия решения о направлении военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности президент Республики Беларусь обращается к Всебелорусскому народному собранию (ВНС) с предложением о принятии решения о возможности" такого направления.

Законопроект предусматривает запрет на деятельность в ВС политических партий, в то время как действующая редакция закона запрещает также и деятельность "иных общественных объединений, преследующих политические цели".

В рамках реализации норм обновленной Конституции Белоруссии, принятой на состоявшемся 27 февраля 2022 года республиканском референдуме, планируется внести в законодательство изменения, связанные с деятельностью Всебелорусского народного собрания. В частности, определяется порядок введения ВНС военного и чрезвычайного положений и их отмены "при наличии оснований, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, и в случае бездействия президента Республики Беларусь по этим вопросам".

В пресс-службе нижней палаты белорусского парламента уточнили, что внесенный Советом министров законопроект "Об изменении законов" предусматривает внесение изменений в 24 закона.