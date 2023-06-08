Посол КНР в Сеуле заявил о "множестве сложностей" в отношениях с Южной Кореей

Как добавил Син Хаймин, торговый дефицит Южной Кореи "вызван замедлением глобальной экономики и ослаблением спроса на микросхемы"

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Посол КНР в Сеуле Син Хаймин встретился с лидером ведущей в Республике Корея оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёном, обсудил с ним политику нынешнего южнокорейского правительства и заявил, что в двусторонних отношениях наблюдается множество проблем. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

"Правительство Китая серьезно относится к связям с Южной Кореей, но мне глубоко жаль, что существует множество сложностей в двусторонних отношениях. Честно говоря, ответственность лежит не на Китае. Мы были бы признательны, если бы Республика Корея уважала наши ключевые интересы", - сказал посол.

Дипломат также затронул тенденции в торговле Республики Корея и КНР. "Мы внимательно следили за торговым дефицитом Южной Кореи. Он вызван замедлением глобальной экономики и ослаблением спроса на микросхемы, но я думаю, что во многом он вызван некоторыми усилиями, направленными на то, чтобы уйти из Китая", - добавил Син Хаймин. Импорт из Китая превышает экспорт Южной Кореи на протяжении восьми месяцев подряд.

Как пишет Yonhap, на встрече с лидером оппозиции посол выразил "недовольство проамериканской" политикой нынешней южнокорейской администрации. "Перед отношениями Республики Корея и КНР стоят вызовы внешнего характера. США наращивают давление на Китай, и некоторые рассчитывают на то, что США победят, а Китай проиграет. Но это суждение ошибочное, они не понимают хода истории", - добавил глава дипломатической миссии.

Лидер южнокорейской оппозиции и китайский посол обсудили планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. По словам китайского дипломата, КНР и Республике Корея следует сделать все возможное, чтобы не допустить сброса воды, поскольку это может представлять угрозу для здоровья населения двух стран и морской экосистемы.