Глава Комитета начштабов ВС США заявил о существовании трех сверхдержав

По мнению Марка Милли, это США, Китай и Россия

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о существовании как минимум трех сверхдержав на современной политической карте мира - Соединенных Штатов, Китая и России.

"Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы - США, Китай и Россия", - сказал он в четверг, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны.

В этой связи Милли утверждал, что в течение "следующих нескольких десятилетий" мир столкнется с "очень серьезными вызовами и кризисами". Он пояснил, что в противостоянии во время холодной войны участвовали две сверхдержавы, но после развала СССР на 10-15 лет США оставались единственной сверхдержавой в мире. "Три [сверхдержавы] - это намного сложнее, чем две [сверхдержавы]", - указал глава КНШ ВС США.

Милли также признал, что ситуация еще осложняется и тем, что ряд стран начинают играть все более заметную роль в своих регионах, а впоследствии эти государства могут претендовать и на статус сверхдержав. Он не назвал эти страны.