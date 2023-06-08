CNN: чиновники США признают существенные потери Украины при контрнаступлении

Представителей американской администрации сообщили телеканалу, что сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Украинские силы понесли существенные потери при попытках контрнаступления, поскольку сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Речь идет о потерях как в технике, так и в личном составе. Российские силы, занимающие хорошо укрепленные позиции, сумели нанести серьезный ущерб наступающей технике украинцев. Как утверждает CNN, такое развитие событий имело место, в частности, под Артемовском. Среди уничтоженной техники - американские бронеавтомобили MRAP.

Представители американской администрации однако утверждают, что потери не скажутся на более широких планах украинского контрнаступления.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.