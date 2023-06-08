8 июня, 14:55
Военная операция на Украине

CNN: чиновники США признают существенные потери Украины при контрнаступлении

Представителей американской администрации сообщили телеканалу, что сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Украинские силы понесли существенные потери при попытках контрнаступления, поскольку сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Речь идет о потерях как в технике, так и в личном составе. Российские силы, занимающие хорошо укрепленные позиции, сумели нанести серьезный ущерб наступающей технике украинцев. Как утверждает CNN, такое развитие событий имело место, в частности, под Артемовском. Среди уничтоженной техники - американские бронеавтомобили MRAP.

Представители американской администрации однако утверждают, что потери не скажутся на более широких планах украинского контрнаступления.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация