В Минске 19-20 июня пройдет заседание СМИД ОДКБ

На нем, в частности, обсудят вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Минске 19-20 июня. Об этом сообщил МИД Белоруссии.

"19-20 июня 2023 года в городе Минске пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. В повестку дня встречи включены вопросы состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, а также ее влияния на безопасность государств - членов ОДКБ. Будет также подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями, в частности ООН, СНГ и ШОC", - говорится в сообщении.

Заместители руководителей дипломатических ведомств стран - членов ОДКБ провели консультации по подготовке СМИД в конце мая.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.