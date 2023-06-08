В парламент Белоруссии поступил законопроект о судах над умершими нацистами

Документ разработали, в частности, "в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира", отметили в пресс-службе Палаты представителей Нацсобрания республики

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект, дающий возможность судить мертвых нацистских преступников, причастных к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, поступил в нижнюю палату парламента страны.

"Законопроект разработан в целях обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества и военные преступления и регламентирует порядок производства по уголовным делам о названных преступлениях в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников", - сообщила пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Документом вносятся соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о том, что рабочая группа Генеральной прокуратуры разрабатывает законопроект, определяющий порядок производства по уголовным делам в отношении умерших нацистских преступников и их пособников. Швед отмечал, что первые заочные процессы "в отношении не только еще живых палачей, но и умерших" планируется провести уже в конце этого года.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. Ведомство поставило вопрос о выдаче еще живых нацистских преступников и в рамках международных договоров направило около 80 соответствующих запросов. Ряд стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого еще могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений нацистов. По оценке Шведа, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет.