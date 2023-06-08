Спикер Кнессета Израиля подарил властям Марокко самый маленький в мире экземпляр Корана

Амир Охана пояснил, что подарок является символом соединения "мусульманского религиозного мира с вершиной израильских инноваций"

РАБАТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Спикер израильского Кнессета (парламента) Амир Охана, который находится в Марокко с двухдневным официальным визитом, подарил властям королевства самый маленький в мире экземпляр Корана, передает корреспондент ТАСС.

После завершения своего выступления перед журналистами и марокканскими официальными лицами, состоявшегося в здании парламента королевства, Охана преподнес подарок председателю Палаты представителей (нижней палаты парламента) Марокко Рашиду ат-Талби Алями. Им оказался маленький образец священной для мусульман книги Коран.

"Я дарю вам самый маленький экземпляр Корана - нано-Коран, который соединяет мусульманский религиозный мир с вершиной израильских инноваций", - отметил Охана. Он передал ат-Талби Алями стеклянную коробку, внутри которой находится чип размером 4,7 мм и толщиной 500 микрон. В самом маленьком экземпляре Корана, по словам спикера Кнессета, с использованием израильских нанотехнологий напечатано более 320 тыс. букв.

Ранее в четверг ат-Талби Алями и Охана подписали меморандум о взаимопонимании по развитию межпарламентского сотрудничества между Марокко и Израилем.

"Прорыв израильско-марокканских отношений на парламентском уровне - это потрясающая возможность соединить прошлое и будущее, традицию и прогресс, старое и новое, а также почтить израильские инновации и технологии", - написал в соцсетях спикер Кнессета.

Двухдневный официальный визит

Охана прибыл в Марокко 7 июня с двухдневным официальным визитом. Родители спикера Кнессета - выходцы из еврейской общины Марокко: его мать родом из города Уаззан (север королевства), отец - из Марракеша (юг).

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное.