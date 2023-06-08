БДИПЧ ОБСЕ открыло миссию наблюдения за досрочными президентскими выборами в Узбекистане

Они назначены на 9 июля

ТАШКЕНТ, 8 июня. /ТАСС/. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по официальному приглашению национальных властей открыло миссию по наблюдению за досрочными президентскими выборами в Узбекистане, назначенными на 9 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Миссия возглавляется послом Уршулой Гачек и состоит из основной группы из 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 24 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране с 14 июня. БДИПЧ запросит прибытие 250 краткосрочных наблюдателей за несколько дней до дня выборов", - говорится в сообщении.

Миссии предстоит оценить организацию и проведение досрочных выборов на соответствие нормам ОБСЕ и другим международным стандартам демократического волеизъявления граждан, а также национальному законодательству. В рамках своей деятельности эксперты встретятся с представителями органов государственной власти, политических партий, гражданского общества, СМИ и международного сообщества.

В ОБСЕ отметили, что промежуточный отчет будет опубликован примерно за две недели до выборов. На следующий день после выборов предварительные выводы и заключения миссии будут представлены на пресс-конференции. Итоговый отчет с оценкой всего избирательного процесса и рекомендациями будет опубликован через несколько месяцев после выборов.

В Узбекистане 30 апреля состоялся всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии.

В настоящее время в республике действуют пять политических партий. Действующий глава республики был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), его кандидатуру также поддержала Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), которая не стала выдвигать своего кандидата. Еще три партии выдвинули на пост главы республики своих кандидатов.