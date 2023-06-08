8 июня, 15:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили об обстреле позиций армянской армии со стороны ВС Азербайджана

В армянской армии потерь нет, уточнила пресс-служба военного ведомства

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в четверг обстреляли боевые позиции армянской армии вблизи села Третук Гегаркуникской области республики. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"8 июня в 17:00 (16:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Третука. Армянская сторона потерь не имеет", - отмечается в релизе Минобороны страны.

Согласно данным армянских военных, по состоянию на 18:30 (17:30 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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