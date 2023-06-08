Генерал Милли не исключил военного столкновения США и КНР

При этом война не является неминуемой, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Военное столкновение между США и Китаем не является неминуемым, но его возможность полностью не исключена. Об этом в четверг заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны.

"Война между Соединенными Штатами и Китаем не является неминуемой, но [нельзя сказать, что] этого не произойдет", - утверждал генерал. Он напомнил, что только недавно в Тайваньском проливе был инцидент с участием военных кораблей двух стран. Милли утверждал, что действия КНР "становятся все более агрессивными" и что Китай расширяет свое военное присутствие в других странах и регионах.

Говоря о России, Милли утверждал, что РФ в настоящее время якобы "представляет очень серьезную угрозу миру", в частности в Европе.