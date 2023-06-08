Коалиция левых сил выдвинет вотум недоверия правительству Франции

"Новый народный экологический и социальный союз" назвал причиной решения пенсионную реформу

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Коалиция левых сил французского парламента "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) на следующей неделе выдвинет вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы. Об этом в четверг сообщила председатель парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано.

"Столкнувшись с антидемократическим переворотом, все члены коалиции NUPES выдвинут вотум недоверия, который должен быть рассмотрен в начале следующей недели", - приводит ее слова радиостанция Europe 1.

Ранее в четверг на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции парламентская группа независимых депутатов и представителей заморских территорий Франции (LIOT) отозвала законопроект об отмене пенсионной реформы. По словам представителя группы Бертрана Пашнера, это решение было принято в связи с тем, что "в тексте не осталось ничего, кроме поправок" от президентской фракции "Возрождение".

20 марта группа LIOT и фракция партии "Национальное объединение" выдвинули два вотума недоверия кабмину, возглавляемому премьер-министром Элизабет Борн, однако депутаты Нацсобрания проголосовали против обеих инициатив.

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену нескольких специальных пенсионных режимов, был представлен Борн в январе. Инициатива сразу же вызвала манифестации и забастовки по всей стране. При этом акции протеста часто перерастали в беспорядки. 14 апреля Конституционный совет Франции поддержал реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон подписал документ. Первые два декрета, которые регламентируют повышение пенсионного возраста для ряда профессий с 62 до 64 лет, были опубликованы в официальном вестнике Journal Officiel в начале июня. Как уточняет телеканал BFM, эти два документа - первые из 31 декрета. Все они должны быть опубликованы до 1 сентября этого года.