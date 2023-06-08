МИД Украины рассчитывает получить истребители F-16 после решения "технических моментов"

По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, "коалиция истребителей для Украины укрепляется"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки западных истребителей F-16 начнутся сразу после решения "технических моментов".

"Все будет, я говорил и скажу еще раз, F-16 будут, но необходимо решить все технические моменты, это не простой процесс", - сказал он в эфире программы "Завтрак" на украинском телеканале 1+1. При этом он утверждал, что "коалиция истребителей для Украины укрепляется".

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Глава Пентагона Ллойд Остин указал 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос о поставках F-16 обсуждался 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.