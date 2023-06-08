Блинкен: США не заставляют страны Персидского залива выбирать между Вашингтоном и Пекином

По словам американского госсекретаря, Вашингтон выстраивает сотрудничество с союзниками, не оглядываясь на третьи страны

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США не требуют от стран Персидского залива делать выбор между Вашингтоном и Пекином в вопросах сотрудничества. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, которая проходила в Эр-Рияде. Трансляция велась на сайте Госдепартамента.

"Мы были предельно ясны: мы не просили никого выбирать между Соединенными Штатами и Китаем. Мы просто стараемся демонстрировать выгоды сотрудничества с нами и положительную повестку, которую мы привносим в то, что пытаемся делать. Согласно услышанному мною за последние два с половиной года и последние несколько дней от партнеров в регионе, многие из которых присутствовали здесь, в Эр-Рияде, США остаются выбором номер один для большинства стран региона", - сказал он.

Блинкен добавил, что Вашингтон выстраивает сотрудничество с союзниками, не оглядываясь на третьи страны. "Речь идет о [конкретном] партнерстве и пользе, которую мы можем получить от совместной работы, пользе для нашего народа и для людей во всем мире", - убежден госсекретарь.