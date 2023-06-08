8 июня, 17:42

СМИ: глава МИД Сирии примет участие в арабо-тихоокеанском форуме в Эр-Рияде 12 июня

По информации газеты Al-Watan, соответствующее приглашение Фейсалу Микдаду направил глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

БЕЙРУТ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Микдад посетит 10-12 июня Саудовскую Аравию с визитом, в ходе которого примет участие во втором арабо-тихоокеанском форуме, открывающемся в понедельник в Эр-Рияде. Об этом сообщила в четверг газета Al-Watan. По ее информации, соответствующее приглашение Микдаду направил глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Как ожидается, министры проведут перед форумом в Эр-Рияде двусторонние переговоры, которые будут посвящены участию саудовского королевства в послевоенном восстановлении сирийской экономики. Будут обсуждаться также усилия по активизации политического урегулирования после заявления представителей сирийской оппозиции в Женеве о готовности вступить в диалог с правительством.

Налаживание отношений между Дамаском и Эр-Риядом началось после переговоров 18 апреля саудовского министра с президентом Сирии Башаром Асадом. На встрече с ним бен Фархан заявил, что "связи между Сирией и арабскими странами должны вернуться в нормальное состояние, а ее роль в регионе стать более значимой, чем прежде".

7 мая Совет Лиги арабских государств объявил о восстановлении членства Дамаска в региональной организации, а 19 мая Асад принял участие в саммите арабских лидеров в Джидде. 

Теги:
СирияСаудовская Аравия
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