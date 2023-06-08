В Эр-Рияде заявили о развитии сотрудничества с Вашингтоном в сфере безопасности

Как сообщил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, проводятся совместные военные учения, спецслужбы обмениваются информацией

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудничество между Саудовской Аравией и США в сфере безопасности не прекращалось, оно развивается. Об этом заявил в четверг глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде по итогам министерской встречи Глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ).

"Что касается партнерства с США в сфере безопасности, то оно совсем не прекратилось, оно развивается", - отметил министр, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Китай является более надежным партнером в регионе, чем США. "Мы проводим совместные военные учения, наши спецслужбы обмениваются информацией, мы также прикладываем усилия для урегулирования [конфликта] в Судане, как и в Йемене", - добавил он.

Говоря об отношениях с Пекином, глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Китай является одним из крупнейших партнеров королевства в регионе. "Сотрудничество [с Китаем] процветает и развивается", - подчеркнул он.

Блинкен накануне прибыл в Джидду, где провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В четверг он встретился со своим саудовским коллегой, а также принял участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) на уровне глав внешнеполитических ведомств. Как указывалось в совместном заявлении по итогам встречи, участники "рассмотрели ряд политических проблем и вопросов безопасности, вызывающих озабоченность у США и стран Персидского залива".