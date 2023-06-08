Почти 70% опрошенных французов выступили за ограничение притока туристов на курорты страны

Согласно данным опроса, организованного Французским институтом общественного мнения, на фоне снижения покупательной способности 35% жителей Франции не планируют ехать в отпуск

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Почти 70% жителей Франции считают необходимым ввести квоты, ограничивающие приток туристов на популярные курорты страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, организованного Французским институтом общественного мнения.

"Большинство французов высказываются за введение квот, ограничивающих количество туристов в некоторых оживленных местах (69%). Эту меру поддерживает подавляющее большинство пожилых людей (81% среди лиц в возрасте 65 лет и старше)", - говорится в сообщении организации.

Кроме того, в рамках исследования французов спросили о намерении отправиться в отпуск этим летом. Отмечается, что на фоне снижения покупательной способности 35% не планируют ехать в отпуск, при этом 24% заявили, что при подборе места отдыха будут в первую очередь учитывать стоимость поездки.

Опрос проводился 1-2 июня среди 1 012 жителей Франции в возрасте старше 18 лет с помощью онлайн-анкеты.