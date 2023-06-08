8 июня, 15:43
Военная операция на Украине

Руководство МВФ запланировало встречу по одобрению нового транша Украине на конец июня

Как отметила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак, если руководство МВФ одобрит выделение финансирования, то Украина может получить около $900 млн

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Встреча исполнительного комитета Международного валютного фонда (МВФ) относительно одобрения нового транша Украине на сумму порядка $900 млн в рамках механизма расширенного кредитования состоится в конце июня. Об этом в четверг заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

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"Все количественные критерии на конец апреля и структурные ориентиры на конец мая были достигнуты, что позволяет исполнительному комитету перейти к рассмотрению (вопроса по траншу - прим. ТАСС), оно предварительно состоится в конце июня", - сказала она.

Козак добавила, что если руководство фонда одобрит выделение финансирования, то Украина может получить порядка $900 млн.

В марте МВФ подтвердил одобрение кредитной программы для Украины на сумму $15,6 млрд на четыре года. Кредитная программа будет реализовываться в два этапа. На первом этапе, рассчитанном на 2023-2024 годы, основное внимание будет уделено "созданию крепкого бюджета на 2023 год", "поддержанию устойчивой дезинфляции и стабильного обменного курса", а также "содействию долгосрочной финансовой стабильности". "На втором этапе акцент будет смещен на более амбициозные структурные реформы, которые закрепят макроэкономическую стабильность, поддержат восстановление и начальную послевоенную реконструкцию, а также повысят устойчивость экономики и ее более высокий долгосрочный рост, что нужно в том числе в контексте целей Украины по вступлению в ЕС", - говорится в документе.

Кредит "направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, и поддержку текущего постепенного экономического восстановления". В фонде ожидают, что это "поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины". 

Теги:
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