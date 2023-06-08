Блинкен: США будут работать с ЛАГ по Сирии после возвращения Дамаска в организацию

При этом, по словам американского госсекретаря, Вашингтон по-прежнему не поддерживает решение Лиги арабских государств

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не поддерживают решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о восстановлении членства Дамаска, но намерены работать с этой организацией в целях урегулирования в Сирии. С такими заявлениями выступил в четверг в Эр-Рияде на совместной с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается Сирии. Нет секрета в том, что, по нашему мнению, Сирия не заслуживала возвращения в Лигу арабских государств. В то же время мы видим, что ставим перед собой одни и те же цели в плане того, чего пытаемся добиться", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. "Наша позиция совершенно ясна: мы не будем заниматься нормализацией отношений с [президентом Сирии Башаром] Асадом, с этим режимом", - предупредил Блинкен. С его точки зрения, Дамаск "не заслужил такого шага к признанию [Вашингтоном]". "Но, поскольку цели [с ЛАГ] практически совершенно одинаковы, мы в перспективе <...> посмотрим, сможем ли добиться некоторого прогресса", - заверил шеф американской дипломатии. Прямую трансляцию пресс-конференции вел в интернете Госдепартамент США.

"Мы все хотим обеспечить решение в Сирии. Это соответствует ключевой резолюции Совета Безопасности ООН номер 2254. Мы хотим расширить гуманитарный доступ к населению Сирии, мы все хотим гарантировать, что ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) не сможет возродиться, мы хотим безопасных условий для возвращения в конечном счете беженцев", - отметил Блинкен. По его словам, США также выступают за активизацию борьбы с наркотиками в Сирии и хотят "сократить иранское влияние" в этой ближневосточной стране.

"То, что мы [от ЛАГ] слышали <...>, свидетельствует о намерении наших партнеров использовать прямое взаимодействие с режимом Асада, чтобы требовать дальнейшего прогресса в упомянутых и других сферах в предстоящие месяцы. Должен признать, что мы смотрим скептически на готовность Асада делать необходимые шаги, но мы стоим в одном ряду с партнерами здесь в плане того, какими должны быть эти шаги, и в плане итоговых задач", - добавил госсекретарь.

19 мая Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите ЛАГ в саудовском городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.