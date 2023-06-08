В США заявили, что через 10-15 лет значительная часть ВВС страны станет беспилотной

В небольших количествах такая техника используется уже многие годы, сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Значительная часть авиационной техники ВВС США через 10-15 лет будет беспилотной. Об этом в четверг заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками в Национальном университете обороны.

"В следующие 10-15 лет вы, вероятно, увидите, что очень высокий процент [авиатехники] ВВС США будет беспилотной или частично пилотируемой [человеком]. Робототехника идет к нам очень быстро", - сказал он.

Милли добавил, что в скором времени беспилотная военная техника, будь то в ВВС, в сухопутных войсках или в военно-морских силах разных стран, будет очень широко применяться в различных военных операциях. "В небольших количествах мы ее используем уже многие годы, но вы увидите в ближайшие десятилетия массовое применение робототехники при проведении военных операций", - сказал генерал.