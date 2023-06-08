Коалиция США намерена наращивать антитеррористическое взаимодействие с Центральной Азией

По итогам министерской встречи было принято коммюнике, в котором приветствуется участие Таджикистана и Узбекистана в качестве наблюдателей в совещании в Эр-Рияде

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) во главе с США планирует расширять взаимодействие с республиками Центральной Азии. Об этом говорится в совместном коммюнике, которое было принято в четверг по итогам министерской встречи коалиции, состоявшейся с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в столице Саудовской Аравии.

"Министры приветствовали участие Таджикистана и Узбекистана в качестве наблюдателей [в нынешнем совещании] в Эр-Рияде и подчеркнули необходимость наращивания взаимодействия участников коалиции с Центральной Азией в целях укрепления контртеррористических потенциалов сторон", - отмечается в документе. Никакие детали в нем не приводятся.

Как заявил на прошлой неделе заместитель специального посланника США по вопросам борьбы с ИГ Иэн Маккэри, коалиция работает "с партнерами в Центральной Азии", чтобы помочь им "обнаружить и остановить террористов, а также предотвратить распространение ИГ с территории Афганистана". Укрепление сотрудничества с регионом будет ключевым направлением для коалиции в ближайшие годы, подчеркнул тогда американский дипломат.