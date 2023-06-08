Блинкен заявил, что коалиция по борьбе с ИГ должна уделять особое внимание Африке

По словам госсекретаря США, она, в частности, достигла "выдающихся успехов" в освобождении захваченной боевиками ИГ территории в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) должна уделять особое внимание ситуации в африканских странах. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде.

По мнению руководителя американского внешнеполитического ведомства, указанная коалиция достигла "выдающихся успехов" в освобождении захваченной боевиками ИГ территории в Ираке и Сирии, уничтожении главарей данной террористической группировки и "устранении угрозы" с ее стороны. "Но угроза сохраняется. Кроме того, она перемещается в другие места, особенно в части Африки. Вот почему сегодня в нашей коалиции мы сосредоточили внимание на некоторых вызовах, с которыми сталкиваются наши африканские партнеры, особенно в Сахеле и в Западной Африке", - отметил Блинкен.

"Примечательно, что коалиция приспосабливается, она является гибкой, - добавил госсекретарь США. - И хотя мы по-прежнему сосредоточены на Ираке и Сирии, чтобы не допустить возрождения значимой угрозы со стороны ДАИШ (арабское название ИГ - прим. ТАСС), нам также нужно уделять внимание регионам, где она может быть более активна. И, как мы отметили, прямо сейчас это в Африке. Поэтому нам нужно обратить ключевое внимание коалиции на Африку в полной мере во взаимодействии с африканскими странами".

Вместе с тем в совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам министерской встречи стран - участников коалиции в Эр-Рияде, подчеркивается, что ее "приоритетом номер один является борьба с ИГ <...> в Ираке и Сирии". В документе также говорится, что коалиция поддерживает в Сирии "долгосрочное политическое урегулирование в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".