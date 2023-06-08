8 июня, 16:12,
обновлено 8 июня, 16:38
Военная операция на Украине

Турция намерена продолжать вносить вклад в организацию переговоров между РФ и Украиной

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Турция намерена продолжать вносить вклад в организацию переговоров между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в четверг под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это первое заседание с участием новых министров.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Обсуждались последствия продолжающейся войны между Россией и Украиной, которые увеличивают риски для региона. Было заявлено, что Турция продолжит вносить свой вклад в усилия по прекращению конфликта, началу мирных переговоров и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - отмечается в распространенном заявлении.

Кроме того, на заседании обсуждалась обстановка в Сирии и Косове. В связи с этим была подчеркнута "важность международного сотрудничества для содействия добровольному, безопасному и достойному возвращению сирийцев, бегущих от конфликта".

Касаясь ситуации в Косове, Совбез республики сообщил, что Анкара "будет оказывать поддержку региону, чтобы не допустить перерастания ситуации в кризис". 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация