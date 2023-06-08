Турция намерена продолжать вносить вклад в организацию переговоров между РФ и Украиной

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности страны

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Турция намерена продолжать вносить вклад в организацию переговоров между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в четверг под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это первое заседание с участием новых министров.

"Обсуждались последствия продолжающейся войны между Россией и Украиной, которые увеличивают риски для региона. Было заявлено, что Турция продолжит вносить свой вклад в усилия по прекращению конфликта, началу мирных переговоров и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - отмечается в распространенном заявлении.

Кроме того, на заседании обсуждалась обстановка в Сирии и Косове. В связи с этим была подчеркнута "важность международного сотрудничества для содействия добровольному, безопасному и достойному возвращению сирийцев, бегущих от конфликта".

Касаясь ситуации в Косове, Совбез республики сообщил, что Анкара "будет оказывать поддержку региону, чтобы не допустить перерастания ситуации в кризис".