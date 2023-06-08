Резников заявил, что Киев сможет в будущем производить ракеты дальностью более 1 тыс. км

Как отметил глава Минобороны Украины, в стране официально утверждена ракетная программа, для которой выделяются средства из бюджета

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украина сможет в будущем самостоятельно производить ракеты дальностью полета более чем 1 тыс. км. С таким утверждением выступил глава Минобороны страны Алексей Резников.

"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более чем тысяча километров", - заявил Резников на конференции "Диалоги про восстановление Украины". Трансляция велась в YouTube.

По словам главы военного ведомства, на Украине официально утверждена ракетная программа, для которой уже выделяются средства из бюджета. Резников подчеркнул, что исполнителями этой программы являются украинские предприятия. При этом министр обороны не назвал сроки, за которые они, по его мнению, смогут наладить производство дальнобойных ракет.

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган 23 мая заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, что вашингтонская администрация не имеет на данном этапе планов поставок Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. В мае Великобритания поставила Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, которые украинские военные используют в том числе для обстрелов населенных пунктов.

В новость была внесена правка (19:44 мск) - уточнение в первом абзаце, верно - ракеты дальностью полета; в четвертом абзаце, верно - 23 мая.