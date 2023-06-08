Глава МИД Саудовской Аравии: диалог с Дамаском необходим для решения гуманитарных проблем

Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что Сирия взяла на себя "очень четкие обязательства" для возвращения в ЛАГ

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно вернуться к диалогу с властями Сирии для решения гуманитарных проблем в стране, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Единственный путь к решению гуманитарных проблем, которые стали следствием сирийского кризиса, - это вернуться к диалогу. <...> Как обеспечить безопасный путь для возвращения беженцев? Как обеспечить политическое примирение? Как нам решить проблему наркотиков? Все это требует диалога с Дамаском", - сказал министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде, которая транслировалась телеканалом Sky News Arabia.

Говоря о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), глава МИД отметил, что Сирия взяла на себя "очень четкие обязательства" для возвращения в региональную организацию. По словам министра, Дамаск работает над преодолением внутриполитического кризиса, в решении которого должны быть заинтересованы не только страны региона, но и все международное сообщество. "Другие усилия, которые предпринимались в течение многих лет, не дали никакого результата, а только усугубили ситуацию", - подчеркнул он.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите ЛАГ, который проходил в городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.