СМИ: на парламентских выборах в Гвинее-Бисау победила оппозиция

Как передает Radio France International, оппозиционная коалиция завоевала 54 из 102 мест в парламенте

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Оппозиционная коалиция во главе с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) победила на состоявшихся 4 июня всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте. Об этом сообщила в четверг радиостанция Radio France International со ссылкой на предварительные результаты голосования, оглашенные Национальной избирательной комиссией.

Коалиция завоевала 54 из 102 мест в парламенте, уточняет радиостанция. Опиравшаяся на поддержку президента страны партия "Движение за демократический поворот" (MADEM-G15) получила 29 мест.

Согласно действующей конституции, партия, завоевавшая большинство в парламенте, автоматически получает пост премьер-министра Гвинеи-Бисау.