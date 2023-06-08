Глава МИД Марокко и спикер Кнессета Израиля обсудили укрепление отношений между странами

Марокко - первая мусульманская страна, пригласившая спикера израильского Кнессета с официальным визитом

РАБАТ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита провел в четверг днем в Рабате встречу со спикером израильского Кнессета (парламента) Амиром Оханой. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Я хотел бы еще раз воспользоваться возможностью, чтобы поприветствовать смелое руководство короля Мухаммеда VI в пользу укрепления отношений между народами, установления мира и продвижения марокканских ценностей", - подчеркнул Охана по итогам переговоров с главой МИД.

По словам спикера, встреча с Буритой была посвящена "вопросам укрепления отношений между Марокко и Израилем".

Охана ранее в четверг побывал в парламенте Марокко и подписал с председателем Палаты представителей (нижней палаты) Рашидом ат-Талби Алями меморандум о взаимопонимании по развитию межпарламентского сотрудничества.

Некоторые комментаторы в обеих странах называют визит Оханы историческим, так как Марокко - первая мусульманская страна, пригласившая спикера израильского Кнессета с официальным визитом.

Двухдневный официальный визит

Охана прибыл в Марокко 7 июня с двухдневным официальным визитом. Родители спикера Кнессета - выходцы из еврейской общины Марокко: его мать родом из города Уаззан (север королевства), отец - из Марракеша (юг).

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное.