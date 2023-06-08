8 июня, 17:35
Военная операция на Украине

В ООН прокомментировали использование украинскими военнослужащими нацистских символов

По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, ООН выступает против такой символики

ООН, 8 июня. /ТАСС/. ООН выступает против нацизма и его символов. Неизменность такой позиции подтвердил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что украинские военнослужащие используют нацистские символы.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы выступаем против нацистов и символов нацизма. У меня нет возможности подтвердить указанные сообщения, но могу сказать, что это наш принципиальный подход", - сказал он.

В понедельник в газете The New York Times вышла статья, в которой рассказывалось о ношении военнослужащими Вооруженных сил Украины нацистской символики. По оценке издания, "двусмысленная позиция Украины относительно этих символов, а иногда и их признание, угрожают дать новую жизнь образам, которые Запад пытался уничтожить более полувека". 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация