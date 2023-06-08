В ООН прокомментировали использование украинскими военнослужащими нацистских символов

По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, ООН выступает против такой символики

ООН, 8 июня. /ТАСС/. ООН выступает против нацизма и его символов. Неизменность такой позиции подтвердил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты The New York Times о том, что украинские военнослужащие используют нацистские символы.

"Мы выступаем против нацистов и символов нацизма. У меня нет возможности подтвердить указанные сообщения, но могу сказать, что это наш принципиальный подход", - сказал он.

В понедельник в газете The New York Times вышла статья, в которой рассказывалось о ношении военнослужащими Вооруженных сил Украины нацистской символики. По оценке издания, "двусмысленная позиция Украины относительно этих символов, а иногда и их признание, угрожают дать новую жизнь образам, которые Запад пытался уничтожить более полувека".