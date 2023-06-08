Пентагон заявил об активных действиях Китая при перехвате самолетов США

Как отметил помощник министра обороны Соединенных Штатов по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Пекин отказывается от диалога с Вашингтоном по военным вопросам

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Китайская сторона действует все более агрессивно при перехвате самолетов США и их союзников, в то же время Пекин отказывается от диалога с Вашингтоном по военным вопросам. С таким утверждением выступил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

"Примерно в последние 18 месяцев мы наблюдали резкий рост числа авиаперехватов со стороны НОАК [Народно-освободительной армии Китая] в регионе <...>", - утверждал он. По его версии, китайские летчики совершают "опасные маневры", действуют "более настойчиво, агрессивно, непрофессионально, рискованно и опасно".

"Мы видели <...> такие действия в отношении союзников США: канадцев, австралийцев и других", - сказал Рэтнер. Как он полагает, это стало "серьезной проблемой". "Я думаю, это чрезвычайно опасное поведение. Ответ администрации [США] был очень ясным. Нас не испугают и не остановят такие действия", - добавил помощник главы Пентагона.

"Это происходит в контексте того, что НОАК не желает поддерживать с Соединенными Штатами контакты на уровне военных не только в кризисных ситуациях, но и вообще вести диалог", - утверждал Рэтнер.

Говоря об отказе китайских военных от контактов, он отметил, что "это было особенно проблематично в последние шесть месяцев на уровне министров [обороны], с председателем [Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком] Милли, с [главой Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США] адмиралом [Джоном] Акуилино". По словам Рэтнера, китайская сторона также не желает проводить консультации "на рабочем уровне" с представителями Индо-Тихоокеанского командования ВС США и аппарата американского министра обороны. Как добавил помощник главы Пентагона, военные КНР "все это отвергли и от всего отказались".

"Мы считаем, что это является настоящей проблемой, особенно в контексте столь опасного и рискованного поведения", - сказал помощник главы Пентагона.

Перехват самолета-разведчика США

Индо-Тихоокеанское командование ВС США в конце мая заявило о якобы агрессивном маневре китайского истребителя вблизи американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем. Истребитель НОАК пролетел перед носовой частью RC-135, утверждала американская сторона. По версии Пентагона, самолет США выполнял "регулярные безопасные операции" над Южно-Китайским морем.

Эти заявления прокомментировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что США обязаны прекратить провокации с отправкой кораблей и самолетов-разведчиков к границам Китая. По словам Мао Нин, Китай будет и впредь принимать необходимые меры для решительной защиты своих суверенитета и безопасности.