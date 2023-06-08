Попытки контрнаступления ВСУ и помощь людям в зоне затопления. Ситуация вокруг Украины

Украинские силы попытались атаковать на запорожском направлении, но встретили серьезный отпор с российской стороны и вынуждены были отступить с большими потерями. Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российские спасатели самоотверженно работают в зонах затопления в Херсонской области, их работу осложняют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный Киев отверг предложение Турции провести международное расследование подрыва плотины Каховской ГЭС.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

ВСУ попытались атаковать на запорожском направлении силами до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, заявил министр обороны РФ. По его словам, российские разведчики своевременно обнаружили противника, после чего был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. "На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления прорыва свою задачу не выполнили. Также, по данным Шойгу, за сутки ведения боевых действий 7 июня ВСУ потеряли 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

Существенные потери ВСУ как в технике, так и в личном составе подтвердили телеканалу CNN неназванные представители администрации США. По словам источника, сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось. Как утверждает CNN, такое развитие событий имело место, в частности, под Артемовском. Среди уничтоженной техники - американские бронеавтомобили MRAP.

Спасатели работают под обстрелами ВСУ

В Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС, которая привела к затоплению прибрежных районов, создано 63 пункта временного размещения (ПВР), которые рассчитаны на 5 тыс. человек. "Если они будут заполнены, то будет организована работа по вывозу людей в другие субъекты РФ", - сказал замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский. Всего из зон затопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек. Более 500 из них находятся в трех ПВР, организованных в Генической Горке, Железном Порту и Скадовске, среди них более 60 детей и 8 маломобильных граждан. Остальные жители разместились у родственников и знакомых.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, глубина Днепра в регионе уменьшится более чем на семь метров, но такой уровень позволит наполнять водой каналы в Крым и Бердянск, а также обеспечивать безопасную работу системы охлаждения Запорожской АЭС.

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе, сообщил пресс-секретарь российского лидера. Глава государства поручил провести анализ потребностей региона. По словам Пескова, "доклады [президенту от МЧС] постоянно поступают, группировка там развертывается, спасатели наши там самоотверженно работают". Действовать приходится "в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины, это осложняет работу".

Зеленский просит о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, где провел координационное совещание по ситуации на Каховской ГЭС, и Николаевскую область, где он посетил затопленную насосную станцию.

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией, Украина запросила гуманитарную помощь НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. "Альянс принял этот запрос и будет координировать данную помощь через Евроатлантический координационный центр по реагированию на катастрофы", - отметил источник. В Киеве сообщили также о договоренности с ООН по гуманитарной операции в зоне бедствия на Днепре. Как отметили в офисе генсека ООН, представители организации помогают пострадавшим с первого дня, "доставляются вода, гигиенические наборы и многое другое, оказывается психологическая помощь".

Отказ от расследования

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба категорически отверг предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании международной комиссии для расследования подрыва плотины Каховской ГЭС. "Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость <...> Абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые. У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ высказал мнение, что за разрушением Каховской ГЭС стоят украинские власти. "Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", - сказал он. При этом белорусский лидер отметил "аккуратную, осторожную позицию" США по данному вопросу. "Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" - сказал Лукашенко.