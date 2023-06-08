В Белом доме опровергли информацию о том, что на Кубе может появиться база Китая

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что статья газеты The Wall Street Journal является неточной

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби опроверг информацию газеты The Wall Street Journal, которая в своей статье со ссылкой на источники в американской разведке утверждает, что Куба и Китай достигли секретного соглашения по созданию на острове базы для слежки за Соединенными Штатами.

"Я видел эту статью, она неточная, - сказал он в четверг в эфире телеканала MSNBC. - Мы сфокусированы на том, чтобы иметь возможность ограничить любые угрозы со стороны Китая в регионе".

Ранее в четверг издание в своем материале утверждало, что на Кубе появится объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Американские чиновники, пишет издание, считают, что объект позволит Китаю вести сигнальную разведку, включающую мониторинг широкого круга информационных каналов, таких как электронная почта, телефонные звонки и спутниковая связь. Источники газеты утверждают, что власти КНР заплатили Кубе несколько миллиардов долларов в обмен на согласие на строительство базы.

В начале февраля власти США заявили, что зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай осуществлял сбор важной информации. МИД Китая выразил протест. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.