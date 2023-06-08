В КНР решили начать кампанию по предотвращению преступлений с использованием оружия

Она продлится до конца 2025 года

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР объявило в четверг о решении начать трехлетнюю общенациональную кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с оружием и взрывчатыми веществами. Об этом сообщается на сайте полицейского ведомства.

"Кампания, которая продлится до конца 2025 года, направлена на искоренение таких преступлений и их рассадников, устранение скрытых угроз общественной безопасности и социальной стабильности", - заявило министерство.

МОБ и другие правительственные ведомства призвали "к неустанным усилиям по принятию строгих мер" против преступлений, связанных с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, потребовав "искоренять преступления в зачатке".

С 2020 года власти по всему Китаю проводят кампании по борьбе с подобными правонарушениями на местном уровне, что привело к заметному сокращению числа крупных уголовных дел, связанных с оружием и взрывчатыми веществами. По данным МОБ, в 2022 году количество уголовных дел такого рода сократилось в Китае до рекордно низкого уровня.