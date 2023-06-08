В ЮАР заявили, что не будут задерживать Путина по ордеру МУС

По словам министра в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, республика не хочет объявлять войну России

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Власти ЮАР не собираются задерживать президента России Владимира Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал соответствующий ордер. Об этом заявила в четверг министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на брифинге, посвященном решениям, принятым накануне на заседании кабинета министров.

"Заместитель председателя Совета безопасности РФ указал, что любой арест президента Путина будет равносилен объявлению войны, - цитирует ее местная радиостанция i-Witness. - Я не думаю, что наша страна хочет, чтобы мы объявили войну России".

Под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы 7 июня состоялось заседание кабинета министров, на котором рассматривались предложения межведомственного комитета для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии ЮАР с МУС и выданным им ордером на арест российского лидера. В повестке дня кабмина также находились вопросы предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который должен пройти в августе в Йоханнесбурге. Рамапоса направил приглашения всем главам стран БРИКС прибыть в ЮАР для участия в нем.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.