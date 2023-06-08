США и Южная Корея провели командно-штабные учения по сценариям ядерных ударов

По словам помощника главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илая Рэтнера, США намерены "продолжать укреплять" свой потенциал сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея провели командно-штабные учения, в ходе которых рассматривались в том числе сценарии применения ядерных вооружений. Об этом сообщил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

"Мы осуществляем все больше и больше стратегическое развертывание [сил и средств] в регионе. И вы продолжите видеть такое в течение года. Мы проводили беспрецедентные командно-штабные учения с [южными] корейцами и другими, в действительности рассматривая сценарии применения ядерного оружия", - заявил представитель Пентагона, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность. Он не уточнил, рассматривались ли в ходе этих военных игр варианты нанесения ядерных ударов со стороны США по КНДР или теоретическое применение первым атомных вооружений Пхеньяном.

По словам Рэтнера, США намерены "продолжать укреплять" свой потенциал сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Мы работаем над укреплением сдерживания и повышением своей [боевой] готовности, особенно в контексте КНДР, чтобы быть готовыми ответить на любые провокации, которые можем увидеть", - сказал сотрудник военного ведомства.