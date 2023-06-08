СМИ: к участию в парламентских выборах в Греции 25 июня допустили 32 партии из 44

При этом, суд лишил этого права 12 партий и объединений

АФИНЫ, 8 июня. /ТАСС/. Верховный суд по гражданским и уголовным делам (Ареопаг) допустил 32 партии и коалиции 44 партий и объединений к участию в парламентских выборах в Греции 25 июня. Об этом сообщило в четверг Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, в постановлении суда говорится, что "32 партии и коалиции 44 партий, заявившие об участии, получили законное право на участие в предстоящих выборах". Суд лишил этого права 12 партий и объединений.

Заявку, в частности, подавало объединение "Греки за Родину и свободу", членом которого является бывший депутат парламента от ультраправой партии "Хриси авги" Илиас Касидиарис. Касидиарис, приговоренный к лишению свободы на срок 13 лет за членство в "Хриси авги", признанной в судебном порядке преступной организацией, сумел, находясь в тюрьме, учредить ультраправую партию "Эллинес" ("Греки"), которой впоследствии Ареопаг запретил участие в выборах. Единогласным решением политического отдела Верховного суда Касидиарис и объединение "Греки за Родину и свободу" лишены права участвовать в выборах 25 июня.

Исключили партию, поддерживающую Россию

Газета Proto Thema опубликовала в четверг список 12 объединений, которым было отказано в праве участвовать в парламентских выборах. В этом списке значится партия "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) во главе с экс-министром энергетики Панайотисом Лафазанисом, высказывающимся в поддержку действий России. Политик указывал, что из-за такой позиции движение практически вычеркнули из политической жизни. В предыдущих выборах 21 мая ДИКЕА не участвовала.

Намерения ведущих партий

Новые парламентские выборы будут проводиться в Греции 25 июня в связи с тем, что предыдущие не привели к созданию правительства. Правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом набрала 40,79% голосов, но ей при этом достались только 146 мест вместо 158 в предыдущем составе парламента.

Ни одна из трех ведущих партий по числу набранных голосов не воспользовалась правом сформировать коалиционное правительство Греции. НД с самого начала делала ставку только на кабинет из своих представителей. На выборах 25 июня будет использоваться особая система, которая позволит лидирующей партии получить дополнительно до 50 мест в парламенте. Если в его состав войдут семь или восемь политических сил, то шансы НД сформировать некоалиционное правительство сократятся.