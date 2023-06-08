Байден заявил, что Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления Украины

Президент США добавил, что Вашингтон настроен оптимистично

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления Украины, Вашингтон настроен оптимистично. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Во-первых, о военных операциях должны говорить украинцы. Я не стану здесь этого делать. Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать <...>", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста о продолжении оказания военной помощи Киеву в свете начатого Украиной контрнаступления. "В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично", - добавил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что США и их союзники намерены оказать Киеву содействия в обеспечении "безопасности на долгосрочной основе". "Мы добиваемся этой цели, предоставляя Украине помощь, в которой она нуждается сейчас на поле боя, и содействуя в ей укреплении вооруженных сил на долгосрочной основе", - добавил Байден.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат будут и далее оказывать финансовую помощь Украине, несмотря на заявления об обратном со стороны спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния). "Я уверен, что мы сможем направлять финансирование, необходимое для поддержки Украины, столько, сколько потребуется. И я верю, что эта поддержка будет реальной, даже несмотря на то, что сегодня на Капитолийском холме раздаются вопросы о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго мы должны поддерживать ее", - ответил президент, комментируя слова Маккрати, который заявил, что не намерен пропускать возможные дополнительные запросы на выделение из бюджета финансирования для Украины.

Байден также утверждал, что Россия не остановится на Украине, если Запад откажется от поддержки Киева.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.