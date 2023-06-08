Блинкен обсудил с новым главой МИД Турции вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США также заявил, что считает важной черноморскую зерновую инициативу

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом указал на необходимость как можно скорее принять Швецию в Североатлантический альянс, а также заявил, что считает важной черноморскую зерновую инициативу. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и обсудил региональные вопросы и важность двусторонних отношений, включая давнее оборонное сотрудничество. Они также отметили важность единства НАТО, и госсекретарь Блинкен подчеркнул необходимость как можно скорее принять Швецию в альянс", - говорится в заявлении Миллера.

Госсекретарь также заявил о важности черноморской зерновой инициативы, отмечается в сообщении.