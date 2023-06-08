В ЮАР заявили, что засекретят доклад комиссии по делу о российском судне Lady R

Как отметил министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени, правительство республики в случае необходимости будет отстаивать свое решение в суде

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство ЮАР засекретит доклад независимой комиссии по делу о заходе в минувшем декабре российского судна Lady R на базу ВМС ЮАР и в случае необходимости будет отстаивать свое решение в суде. Об этом заявила в четверг министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на брифинге, посвященном решениям, принятым накануне на заседании кабинета министров.

"Те, кто захочет подать иск в суд, могут это сделать, - заявила она во время выступления, которое транслировала местная радиостанция SABC. - Но правительство будет защищать свою позицию, согласно которой данный доклад необходимо засекретить".

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в один из портов страны, где, по утверждению посла США в ЮАР Рубена Бригети, взяло на борт оружие и боеприпасы для дальнейшей поставки в РФ. Глава государства обязал комиссию представить ему доклад в течение ближайших шести недель, но если для расследования потребуется более значительное время, то оно будет предоставлено.

Комиссию возглавил бывший судья Финеас Мохапело, в нее вошли также адвокаты Лия Гкабаше и Энвер Сурти. Задача комиссии состоит в том, чтобы оценить, были ли соблюдены конституционные, юридические или другие обязательства ЮАР во время нахождения судна Lady R в национальных водах. Она также даст рекомендации относительно любых шагов, которые, возможно, потребуются сделать по результатам расследования.

Обвинения со стороны посла

В ходе брифинга, который состоялся 11 мая, Бригети утверждал, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента ЮАР заявила, что данные высказывания посла США подрывают партнерство между Южно-Африканской Республикой и Соединенными Штатами. Подчеркивалось, что американская сторона пока не представила никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Спустя сутки министр коммуникаций и цифровых технологий ЮАР, председатель Национального комитета по контролю над обычными вооружениями Мондли Гунгубеле заявил, что Южно-Африканская Республика не давала разрешения на поставки оружия в Россию. Одновременно Нтшавени от имени правительства ЮАР категорически отвергла утверждения, что на борт судна Lady R с ведома властей было загружено оружие. При этом она заявила, что будет проведено расследование на предмет возможных действий за спиной правительства в ситуации вокруг судна Lady R.

12 мая Бригети был вызван в южноафриканский МИД, где министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту и извинился, сообщил официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела.