Байден допустил назначение министра обороны Британии новым генсеком НАТО

Президент США добавил, что согласование кандидатуры следующего генерального секретаря альянса не завершено

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден допускает возможность назначения нынешнего министра Великобритании Бена Уоллеса на освобождающийся вскоре пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО). Американский лидер подтвердил это, выступая в четверг на совместной с британским премьер-министром Риши Сунаком пресс-конференции в Белом доме.

"Может быть. Увидим. Нам надо добиться консенсуса в НАТО, чтобы посмотреть, что произойдет", - сказал Байден, отвечая на просьбу прокомментировать перспективы назначения Уоллеса на должность генсека Североатлантического альянса. По словам главы администрации США, согласование кандидатуры следующего генсека блока не завершено, дискуссии такого рода будут продолжаться.

Мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года.