Эр-Рияд и Вашингтон намерены применять санкции против сил, нарушающих перемирие в Судане

Как заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, "существуют разные правовые вопросы, которые находятся в процессе решения"

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия и США, выступающие посредниками в переговорах между сторонами конфликта в Судане, работают над созданием механизма санкций, которые будут применяться в отношении сил, нарушающих перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая в Эр-Рияде на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы достигли определенного успеха в урегулировании ситуации в Судане, однако стороны [конфликта] неоднократно нарушали условия перемирия. <...> Существуют разные правовые вопросы, которые находятся в процессе решения. Мы можем принять дополнительный механизм, который поможет нам наказать любую сторону, которая может отклониться от соблюдения перемирия", - сказал министр, выступление которого транслировал телеканал Sky News Arabia.

Представители спецназа и армии Судана ведут диалог при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда в саудовском городе Джидда. На протяжении конфликта стороны заключали гуманитарное перемирие не менее 10 раз. После 3 июня, когда истек срок последнего перемирия, они объявили о прекращении переговоров. Во вторник телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что армия и спецназ возобновили непрямой диалог. При этом принц Фейсал, говоря о ситуации в Судане на пресс-конференции с Блинкеном, не упоминал о возможности установления нового перемирия.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между двумя структурами связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. Столкновения между спецназом и армией Судана начались 15 апреля. По данным профсоюза врачей республики, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.