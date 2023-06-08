Армия Тайваня опровергла данные СМИ об обмене разведывательной информацией с США и Японией

В оборонном ведомстве заявили, что "содержание таких спекуляций не имеет под собой оснований"

ГОНКОНГ, 8 июня. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня опровергло публикацию СМИ о том, что остров будет в режиме реального времени обмениваться с США и Японией данными с разведывательных беспилотников. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении на сайте ведомства.

"Содержание таких спекуляций не имеет под собой оснований, просим надлежащим образом исполнять обязанности по проверке информации, чтобы никого не вводить в заблуждение", - отмечается в документе. Как отмечается в заявлении, оборонное ведомство Тайваня пока не получало никаких сведений об обмене полученной при помощи беспилотников разведывательной информации с США и Японией.

В четверг британская газета Financial Times сообщила о том, что США, Япония и Тайвань будут обмениваться данными с морских разведывательных беспилотников в режиме реального времени. По данным газеты, американский оборонный подрядчик General Atomics Aeronautical Systems к 2025 году поставит Тайбэю четыре беспилотника MQ-9B Sea Guardian. Они будут интегрированы в ту же систему обмена данными, которой пользуются ВС США и Силы самообороны Японии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.