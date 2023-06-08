Байден назвал чепухой заявления республиканцев о его причастности к коррупции

Президент США заявил, что никогда не пытался повлиять на какие-либо решения Минюста

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден назвал в четверг чепухой заявления Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции.

Главу Белого дома на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком попросили прокомментировать утверждения о том, что он ранее якобы мог получить взятку. "Где деньги?" - с улыбкой ответил Байден. "Я шучу. Это чепуха", - добавил он. Американский лидер также заверил, что никогда не пытался повлиять на какие-либо решения Минюста США. "Я честен", - заверил Байден.