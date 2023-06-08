СМИ: в Германии бомбоубежищ хватает только на 0,5% населения

Как отметил представитель Федерального ведомства по вопросам недвижимости, в настоящее время около 580 объектов в стране могут использоваться для защиты граждан

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Результаты инвентаризации показали, что в Германии бункеров и бомбоубежищ хватает только для 0,5% населения. Об этом в четверг сообщил журнал WirtschaftsWoche.

По его данным, специалисты Федерального ведомства по вопросам недвижимости и Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах начали проводить инвентаризацию после начала Россией на Украине специальной военной операции. В настоящее время появились первые результаты. Выяснилось, что бомбоубежищ хватает только для 0,5% населения, пишет WirtschaftsWoche. "В настоящее время около 580 объектов по-прежнему могут использоваться для защиты граждан", - приводит журнал слова представителя Федерального ведомства по вопросам недвижимости. В этих 580 бомбоубежищах чуть менее 480 тыс. мест, сообщает WirtschaftsWoche.

К середине 1990-х годов Германия прекратила строительство бункеров и бомбоубежищ, предполагая, что они больше не понадобятся из-за окончания холодной войны, отмечает журнал. Федеральные власти передали эти объекты региональным. В некоторых случаях, как пишет WirtschaftsWoche, бункеры продавали частным лицам. После начала конфликта на Украине федеральное правительство Германии на время приостановило демонтаж бомбоубежищ, который был начат еще в 2007 году, и решило возобновить их использование.