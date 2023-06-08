Белоруссия выступила за тесное сотрудничество в образовании в рамках СНГ и ЕАЭС

Замминистра образования республики Александр Баханович отметил высокий уровень взаимодействия в этой сфере между Россией и Белоруссией

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Минск взаимодействует в сфере образования со всеми странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выступая за укрепление и развитие сотрудничества в этом направлении. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования Белоруссии Александр Баханович на полях Второго Молодежного форума стран СНГ и ЕАЭС в Сочи.

"Со всеми странами СНГ и ЕАЭС Беларусь в таком же ключе взаимодействует, как и с РФ, мы заключаем межправительственные соглашения, соглашения между профильными министерствами, напрямую между университетами, организовываем совместные факультеты и совместные образовательные программы, выполняем научные исследования, включаемся в совместные программы научных исследований и инновационных проектов <...>. Поэтому мы всей душой за плотное сотрудничество, и между нами нет никаких принципиальных разногласий или вопросов", - сказал он.

Замминистра упомянул проект "100 идей для СНГ", направленный на привлечение молодежи к решению задач развития стран Содружества. "Беларусь там принимает самое активное участие, и можно сказать, что эта идея много лет уже в Беларуси развивается как "100 идей для Беларуси", - добавил он.

Замминистра отметил высокий уровень взаимодействия в сфере образования между Россией и Белоруссией. По его словам, в рамках межправительственных соглашений и сотен договоров между университетами и иными учреждениями выполняется большая работа в части обучения, воспитания, научной, инновационной деятельности, культурной и гуманитарной составляющих.