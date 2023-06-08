Нетаньяху и Блинкен обсудили Иран и сотрудничество США с Израилем

Премьер-министр Израиля и американский госсекретарь провели телефонный разговор

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого обсудили американо-израильское сотрудничество в разных сферах, а также ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

"Глава правительства выразил признательность за военное и разведывательное сотрудничество между Израилем и США, которое находится на высочайшем уровне. Обсуждались региональные проблемы и возможности", - говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии, Нетаньяху выразил Блинкену признательность за состоявшиеся недавно в Вашингтоне откровенные переговоры между делегациями двух стран и тесную координацию действий между Израилем и США. Кроме того, премьер предложил развивать израильско-американское сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

"Подробно обсуждалась тема Ирана. Премьер-министр подтвердил свою последовательную позицию, заключающуюся в том, что возвращение к соглашению с Ираном не остановит его ядерную программу и что никакое соглашение с Ираном не будет обязывать Израиль, который сделает все, чтобы защитить себя", - заявила также канцелярия Нетаньяху.