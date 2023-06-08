США заявили, что укрепят сотрудничество с Британией в экономике и новейших технологиях

Как подчеркнул американский президент Джо Байден, обе страны заинтересованы в ускорении перехода на чистые источники энергии

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США и Великобритания намерены углубить сотрудничество в сфере новейших технологий, поскольку это необходимо для совместной экономической деятельности. Об этом в четверг сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Мы представляем новый план активизации нашего экономического партнерства в XXI веке. <...> Ключевая составляющая этого плана - совместная работа, направленная на укрепление цепочек поставок критически важных минералов и повышение их [цепочек] устойчивости, чтобы мы не зависели от какой-либо стороны в вопросе достижения своих целей", - сказал Байден.

Президент подчеркнул, что обе страны заинтересованы в ускорении перехода на чистые источники энергии. Они также стремятся лидировать в разработке новейших технологий и защите разработок, представляющих критическое значение для национальной безопасности сторон.

"Когда речь заходит о технологиях, которые определят наше будущее, таких как полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект, Великобритания и США в сотрудничестве работают над тем, чтобы гарантировать их безопасную, ответственную и совместную разработку", - отметил Байден. Он информировал, что Вашингтон и Лондон планируют проводить больше совместных исследований, и пообещал уделять пристальное внимание тому, чтобы их технологии не использовались в военных или разведывательных целях государствами, которые не разделяет ценности США и Великобритании.