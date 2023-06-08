Премьер Британии назвал необъяснимым нападение на детей в Анси

Риши Сунак также пообещал оказать поддержку Франции

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания готова оказать помощь властям Франции после "необъяснимого нападения" на детей в Анси. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Все наши мысли с теми, кого затронуло это необъяснимое нападение <...>. Я в контакте с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. Мы готовы оказать любую поддержку, которую можем", - сказал Сунак.

Как сообщила в четверг префектура департамента Верхняя Савойя, шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси. По данным телеканала BFM, нападение на детской площадке совершил сирийский беженец 1991 года рождения, легально прибывший во Францию из Швеции. По предварительным данным, мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.