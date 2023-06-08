Глава МИД Литвы не уверен, что НАТО выработает шаги по членству Украины к саммиту в июле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита альянса в Вильнюсе

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не уверен, что НАТО сможет выработать какие-то конкретные шаги по вступлению Украины в альянс к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля.

"Я думаю, что лучшим результатом [саммита] было бы твердое обязательство [о принятии Украины в НАТО]. Обязательство, которое даст Украине возможность понимать, что именно ей ждать ожидать, а также убедиться, что это не просто беспредметное обещание на следующие 15 лет. Нужно иметь график, конкретные шаги, своего рода алгоритм того, как будет проходить эта работа. Это непростое обсуждение. У нас осталось чуть больше месяца на это, и я не могу сказать, удастся ли нам это сделать", - отметил глава внешнеполитического ведомства в четверг в интервью радиостанции RFI.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока преждевременно говорить о возможном исходе саммита НАТО в Вильнюсе в июле относительно вопроса членства Украины в альянсе.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.