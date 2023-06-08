В Литве заявили, что обновленные оборонные планы НАТО могут утвердить в середине июня

Генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис отметил, что пока идут дискуссии и согласования по этому вопросу

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Разработанные Североатлантическим альянсом новые оборонные планы для регионов стран - членов НАТО могут быть утверждены к середине июня. Об этом в четверг агентству BNS заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Вчера у меня состоялся разговор с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Он выразил надежду на то, что к середине июня оборонные планы будут утверждены", - сказал командующий.

По его словам, пока идут дискуссии и согласования, на каком уровне должно состояться их утверждение. "Но это уже чисто политический вопрос", - отметил генерал-лейтенант.

После утверждения региональных планов продолжатся дискуссии по составлению планов тактических. "Они будут более детальными, привязанными к географии, войсковым подразделениям, их передислокации, тактическим действиям", - уточнил командующий. Тактические планы намечено согласовать до конца текущего года.